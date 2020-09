Covid-19, nuovo caso a San Lorenzello: salgono a due i postivi (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Lorenzello (Bn) – E’ con un annuncio sulla pagina social del comune sannita, che l’amministrazione comunale di San Lorenzello, guidata dal sindaco Antimo Lavorgna, porta a conoscenza della comunità di un nuovo caso di positività al Covid-19. E’ dunque il secondo caso di cornonavirus accertato nella comunità della Valle del Titerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Bn) – E’ con un annuncio sulla pagina social del comune sannita, che l’amministrazione comunale di San, guidata dal sindaco Antimo Lavorgna, porta a conoscenza della comunità di undi positività al-19. E’ dunque il secondodi cornonavirus accertato nella comunità della Valle del Titerno. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

