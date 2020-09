Coronavirus mondo, Londra non esclude altro lockdown. Boom di contagi, allarme in Belgio (Di venerdì 18 settembre 2020) Mentre nel mondo i contagiati da Coronavirus hanno superato i 30 milioni , in Russia emerge l'ipotesi che il Covid-19 possa in futuro diventare una malattia stagionale. Secondo i nuovi dati della ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Mentre nelati dahanno superato i 30 milioni , in Russia emerge l'ipotesi che il Covid-19 possa in futuro diventare una malattia stagionale. Secondo i nuovi dati della ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus: oltre 30 milioni di casi nel mondo #ANSA - SkyTG24 : Coronavirus, in Francia raggiunti quasi 10mila casi, 81 scuole chiuse - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, #Unicef: metà degli studenti del mondo sono senza #scuola. L' istruzione preclusa per 872 milioni di… - RSIonline : Ticino: novità in vista per le case anziani. Ora in diretta da #Bellinzona parla il direttore del DSS… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: IgNobel, ai leader mondiali il 'premio' per la gestione della pandemia #coronavirus -