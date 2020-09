Coronavirus, 33 nuovi casi in Abruzzo, l'età dei contagiati è tra i 20 e 86 anni (Di venerdì 18 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4083 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 33 nuovi casi (di età compresa tra 20 e 86 anni). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 473. *(il totale risulta inferiore di 2 unità, in quanto sono stati sottratti 2 pazienti risultati già in carico ad altre Regioni) Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 2978 dimessi/guariti (+5 rispetto a ieri, di cui 18 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2960 che hanno cioè risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 18 settembre 2020) L'Aquila - Sono complessivamente 4083 ipositivi al Covid 19 registrati indall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 33(di; compresa tra 20 e 86). Il bilancio dei pazienti deceduti resta fermo a 473. *(il totale risulta inferiore di 2 unità, in quanto sono stati sottratti 2 pazienti risultati già in carico ad altre Regioni) Nel numero deipositivi sono compresi anche 2978 dimessi/guariti (+5 rispetto a ieri, di cui 18 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid 19, sono diventati asintomatici e 2960 che hanno cio; risolto i sintomi dell’infezione e sono risultati negativi in due test consecutivi). Gli attualmente positivi in ...

Agenzia_Ansa : Coronavirus, allarme dell'Oms: 'Trend grave in Europa, i numeri siano una sveglia: i nuovi casi settimanali hanno s… - MediasetTgcom24 : Coronavirus: 1.585 nuovi casi con 101.773 tamponi, 13 morti - regionetoscana : #covid19 Dati in Toscana, #17settembre ?? 119 nuovi casi ?? 7717 tamponi eseguiti ?? 109 ricoverati (+1 da ieri) ??… - solops : Coronavirus Piemonte, il bollettino del 17 settembre 2020: +62 guariti, nessun decesso, +70 nuovi positivi - lavocedigenova : Coronavirus: 40 nuovi contagiati e tre morti in Liguria -