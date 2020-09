Calciomercato Torino | granata in trattativa per Torreira

(Di venerdì 18 settembre 2020) : braccio di ferro, ma la società di Cairo alza il pressing per il centrocampista Prosegue il braccio di ferro trae Arsenal per arrivare a Lucas. Il centrocampista dell’Arsenal, come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, è ormai in uscita dai gunners. Il presidente del– si legge – non ha paura del ritorno della Roma e alza il tiro: aumenta il pressing, il numero deivuole portare a Giampaolo un nuovo regista. Leggi su Calcionews24.com

Chiamatelo Gasperson. Sì, perché Gian Piero Gasperini ha deciso di prolungare il suo contratto con l’Atalanta fino al 2023 con opzione sul 2024. E dopo l’ottimo piazzamento in campionato della scorsa ...Intervistato da Fanpage.it il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini ha parlato della stagione che sta per iniziare con i bianconeri, dell'obiettivo Champions e della possibilità, sempre più ...Arrivano importanti aggiornamenti sul fronte Luis Suarez. Come vi abbiamo raccontato, l’attaccante in uscita dal Barcellona si è recato a Perugia per sostenere l’esame di italiano per ottenere il pass ...