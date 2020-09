Bobo Vieri fuori da Tiki Taka: «Hanno annullato il mio contratto, andremo per vie legali» (Di venerdì 18 settembre 2020) Bobo Vieri Prima grana per il nuovo Tiki Taka di Piero Chiambretti, che tornerà nella seconda serata di Italia 1 da lunedì 21 settembre. Bobo Vieri, infatti, accusa la trasmissione di averlo fatto fuori dalla nuova stagione senza alcuna spiegazione né preavviso: “No, non ci sarò. Mi Hanno comunicato che Hanno annullato il mio contratto. Dall’oggi al domani, senza motivo. E’ una cosa che non mi aspettavo, andremo per legali“ ha annunciato l’ex calciatore in un’intervista al Corriere della Sera. Vieri era stato arruolato da Pierluigi Pardo come presenza fissa nel cast insieme ad Antonio ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 18 settembre 2020)Prima grana per il nuovodi Piero Chiambretti, che tornerà nella seconda serata di Italia 1 da lunedì 21 settembre., infatti, accusa la trasmissione di averlo fattodalla nuova stagione senza alcuna spiegazione né preavviso: “No, non ci sarò. Micomunicato cheil mio. Dall’oggi al domani, senza motivo. E’ una cosa che non mi aspettavo,per“ ha annunciato l’ex calciatore in un’intervista al Corriere della Sera.era stato arruolato da Pierluigi Pardo come presenza fissa nel cast insieme ad Antonio ...

