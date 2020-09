A bordo di un furgone con oltre 600 chili di sigarette di contrabbando | arrestato

(Di venerdì 18 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Casoria lo tenevano d’occhio da tempo. Quando lo hanno fermato a Casavatore, in Via Enrico Fermi, adel suo, non ha potuto fare altro che arrendersi all’evidenza. Nel cassone del suo veicolo mezza tonnellata di bionde di2500 stecche didi varie marche italiane ed estere, stoccate in 100 scatoloni di cartone.perdi TLE, Pompeo Tuccillo – 57enne di Arzano già noto alle forze dell’ordine – è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. Gli stessi militari hannoper il medesimo reato Luigi e Raffaele Ruggiero: il primo ...

(ANSA) - NAPOLI, 18 SET - Maxi sequestro di "bionde": i Carabinieri sottraggono al mercato nero oltre 600 chili di sigarette. I militari della sezione operativa della compagnia di Casoria (Napoli) lo ...(AGR) I carabinieri della Sezione Operativa della compagnia di Casoria lo tenevano d’occhio da tempo. Quando lo hanno fermato a Casavatore, in Via Enrico Fermi, a bordo del suo furgone, non ha potuto ...Arrestato per contrabbando Pompeo Tuccillo - 57enne di Arzano già noto alle forze dell'ordine - è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. I militari, per lo stesso reato, hanno arrestat ...