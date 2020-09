1 minuto in Borsa 18 settembre 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) (TeleBorsa) – Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+5,06%). I più forti ribassi si verificano su Leonardo, che continua la seduta con -3,08%. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +145 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,94%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a 0,8%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. In Spagna mercoledì i mercati sono in attesa del PIL. Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Tele) – Modesta diminuzione per ladi Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell’Europa. Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+5,06%). I più forti ribassi si verificano su Leonardo, che continua la seduta con -3,08%. Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +145 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,94%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicate le Vendite al Dettaglio del Regno Unito, pari a 0,8%. Questo pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulla Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan. In Spagna mercoledì i mercati sono in attesa del PIL. Si attende un avvio positivo per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è ...

Modesta diminuzione per la Borsa di Milano, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Tra i best performers di Milano, in evidenza DiaSorin (+5,06%). I più forti ribassi si verificano s ...

