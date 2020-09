Vicenza | il 73enne pestato da un immigrato a calci e pugni per aver difeso una donna | «Rifarei tutto»

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 settembre 2020), preso aperuna. Rifarebbe. “Se unaviene picchiata ho l’obbligo morale di difenderla. Stiamo diventando una società egoista, lo so. Ma spero di continuare a fare le scelte giuste. A non fingere di non vedere”. Parola di Vittorio Cingano. L’ingegnereaggredito lunedì scorso ada un giovane straniero a. L’uomo era intervenuto per sedare una lite violenta tra il ragazzo e la fidanzata. Intervistato dal Corriere del Veneto, Cingano racconta la dinamica dell’aggressione. Per nulla pentito del suo intervento, che gli è costato la frattura di un ...