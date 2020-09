Veltroni vota no al referendum: “Serve una riforma complessiva” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il fondatore del Partito Democratico esprime comunque sostegno al Governo. “Va bene il taglio dei parlamentari, ma non così”, sostiene Veltroni. Anche Guido Bertolaso voterà contro il referendum. Walter Veltroni sorprende tutti e svela la sua preferenza in vista del prossimo referendum. Nel weekend ormai alle porte si voterà per decidere se tagliare o confermare … L'articolo Veltroni vota no al referendum: “Serve una riforma complessiva” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020) Il fondatore del Partito Democratico esprime comunque sostegno al Governo. “Va bene il taglio dei parlamentari, ma non così”, sostiene. Anche Guido Bertolaso voterà contro il. Waltersorprende tutti e svela la sua preferenza in vista del prossimo. Nel weekend ormai alle porte si voterà per decidere se tagliare o confermare … L'articolono al: “Serve unacomplessiva” proviene da www.meteoweek.com.

