UFFICIALE – Alberto De Francesco è un nuovo calciatore dell’Avellino | i dettagli

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Cercavamo un play di sicura affidabilità e credo che sul mercato abbiamo pescato l’occasione migliore – dice Salvatore Di Somma –ha enormi qualità e rappresenta esattamente il genere di centrocampista centrale che mi ha indicato mister Braglia. Accrescerà ulteriormente il tasso qualitativo della nostra rosa”. La società ha annunciato l’accordo conDe. Come anticipato nei giorni scorsi il centrocampista arriva alla corte di Piero Braglia firmando un biennale. In carriera ha indossato le maglie di Ischia, L’Aquila, Spezia e Reggina collezionando in totale 185 presenze nei tornei professionistici. 18 in serie B, 149 in serie C e 18 tra playoff, playout, Tim Cup e coppe di categoria. L'articolo ...