Test Covid in 12 minuti, segnala carica virus e anticorpi. (Di giovedì 17 settembre 2020) di Redazione. L'estate sta finendo, l'autunno è alle porte e i contagi da Covid19 salgono in maniera preoccupante, anche se il virus sempre mietere meno vittime della prima ondata: gli attualmente positivi al Covid in Italia hanno superato i 40mila, un numero mai così alto dall'inizio di giugno. Ma la scienza non si ferma, e …

