Stati Uniti, avvio cantieri e permessi in calo ad agosto (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Rallenta il mercato edilizio USA ad agosto. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati sono scesi del 5,1% 1,416 milioni di unità, a fronte dell’aumento del 17,9% registrato a luglio (+17,5% la prima lettura). Le attese degli analisti avevano previsto un numero di cantieri di 1,478 milioni. I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un decremento mensile dello 0,9% a 1,470 milioni di unità, dopo il +17,9% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento dei permessi a 1,520 milioni. Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Rallenta il mercato edilizio USA ad. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuoviavviati sono scesi del 5,1% 1,416 milioni di unità, a fronte dell’aumento del 17,9% registrato a luglio (+17,5% la prima lettura). Le attese degli analisti avevano previsto un numero didi 1,478 milioni. Iedilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato nello stesso periodo un decremento mensile dello 0,9% a 1,470 milioni di unità, dopo il +17,9% registrato il mese precedente. Le attese degli analisti erano per un aumento deia 1,520 milioni.

ilpost : Nello Utah, negli Stati Uniti, la polizia ha sparato a un tredicenne disarmato con la sindrome di Asperger - amnestyitalia : #Usa Il nostro appello per porre fine alla mortale violenza della polizia nei confronti della comunità nera in tut… - limesonline : “La vera posta in gioco nello scontro interno al triangolo Russia-Germania-Stati Uniti accentuato dalla crisi bielo… - CCKKI : RT @agatamicia: Dall'omicidio di George Floyd ci sono stati più di 10.600 proteste e 9.000 arresti negli Stati Uniti. Solo nella prima sett… - mludodc : @CesareSacchetti elargisca le sue perle di saggezza negli stati uniti !!! non la voglio più vedere per piacere non postatela più ?? -