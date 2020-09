Scandalo Film commission. Fontana sapeva tutto da luglio. Il governatore si difende e dice di non sapere nulla. Ma i revisori lo avvisarono delle irregolarità (Di giovedì 17 settembre 2020) Più passano le settimane e più fanno rumore i silenzi del Pirellone sulla vicenda della compravendita gonfiata di Cormano. Se da un lato il governatore Attilio Fontana ha deciso di non commentare la vicenda di cui ieri ha detto che “per adesso è tutto talmente fumoso che sinceramente non mi sono neppure fatto un’idea”, dall’altro c’è l’inchiesta che sembra descrivere una realtà del tutto diversa. A ben vedere, infatti, gli indagati non sono affatto dei perfetti sconosciuti tanto che, si legge nelle carte, “tra le varie nomine pubbliche ricoperte” da Andrea Manzoni c’è anche quella di “componente del Consiglio sindacale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano”. Nomina ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 settembre 2020) Più passano le settimane e più fanno rumore i silenzi del Pirellone sulla vicenda della compravendita gonfiata di Cormano. Se da un lato ilAttilioha deciso di non commentare la vicenda di cui ieri ha detto che “per adesso ètalmente fumoso che sinceramente non mi sono neppure fatto un’idea”, dall’altro c’è l’inchiesta che sembra descrivere una realtà deldiversa. A ben vedere, infatti, gli indagati non sono affatto dei perfetti sconosciuti tanto che, si legge nelle carte, “tra le varie nomine pubbliche ricoperte” da Andrea Manzoni c’è anche quella di “componente del Consiglio sindacale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano”. Nomina ...

