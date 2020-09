Saponara | torna in auge la pista Parma

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ila battere lache dovrebbe portare il club ducale ad acquistare Riccardo, calciatore della Fiorentina che lo scorso anno ha terminato la stagione in Salento insieme a Fabio Liverani, attuale tecnico dei gialloblu. Il calciatore dei viola vorrebbe ricongiungersi con il suo vecchio allenatore che, durante l’esperienza in Puglia, ha saputo valorizzare le caratteristiche di un calciatore che, sul punto di sbocciare definitivamente, non è mai riuscito ad imprimere il suo marchio definitivo sulla Serie A. Calciomercato, le ultime su(Getty Images), voglia diper l’ex leccese Fabio Liverani, secondo quanto riportato da Sky Sport, vorrebbe ricongiungersi a Riccardo ...

Ultime Notizie dalla rete : Saponara torna

