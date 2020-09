Salvini e i 49 milioni | «Non esistono più | abbiamo dovuto chiudere anche Radio Padania»

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Il partito non fu estraneo a quella truffa e il reato – nonostante la prescrizione su Umberto Bossi e Francesco Belsito – ha disposto la confisca di quei rimborsi elettorali (non dovuti) con pagamento in comodissime rate. Lo ha dichiarato la sentenza della Corte di Cassazione del 7 agosto del 2019. E che quei soldi siano entrati realmente nelle casse del Carroccio lo ha affermatol’attuale segretario della Lega che oggi, in un colloquio con La Repubblica, ha parlato di fondi già utilizzati per le precedenti campagne elettorali e per le spese correnti.e i 49, con la chiusura del quotidiano Lae di. LEGGIsi difende sui rimborsi elettorali: “I 49 ...