Roma e Juve aspettano il sì di Milik (Di giovedì 17 settembre 2020) L'agente del polacco ieri sera a Trigoria: trattativa in fase decisiva. Dzeko andrà a Torino. Inter su Pinamonti Leggi su quotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) L'agente del polacco ieri sera a Trigoria: trattativa in fase decisiva. Dzeko andrà a Torino. Inter su Pinamonti

romeoagresti : Nell’operazione #Juve-#Roma per #Dzeko, seppur in trattativa separata, #DeSciglio è parte integrante del discorso:… - AlfredoPedulla : Una telefonata di #Paratici a #Milik per sbloccare tutto. Gli spiegherà perché la #Juve rinuncia. La #Roma aspetta #Milik. E la #Juve #Dzeko - forumJuventus : ?? #SkyCalciomercato - Accordo Juve-Roma per De Sciglio, che parallelamente continuano a lavorare anche per Dzeko in bianconero - news24_napoli : TMW RADIO – Martorelli: “Dzeko-Juve e Milik-Roma operazioni che… - Hamami1Hamza : RT @Gazzetta_it: #Pirlo, c’è aria di #Dzeko: con #Milik verso la #Roma, Edin più vicino alla #Juve -