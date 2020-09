Piemonte, aborto e Ru486: proteste contro le linee dell’assessore Marrone (Di giovedì 17 settembre 2020) Piemonte, si scatenano le proteste contro la proposta dell’assessore Marrone sull’aborto. Salvini e maggioranza contro la “delibera oscurantista”. La sindaca Appendino: “È solo becera propaganda”. Forti le polemiche scatenatesi contro la giunta di centrodestra, guidata da Alberto Cirio, in Piemonte. Galeotta sarebbe l’imminente approvazione di una delibera che si scaglia “contro le linee-guida sull’interruzione volontaria … L'articolo Piemonte, aborto e Ru486: proteste contro le linee dell’assessore Marrone proviene da ... Leggi su meteoweek (Di giovedì 17 settembre 2020), si scatenano lela proposta dell’assessoresull’. Salvini e maggioranzala “delibera oscurantista”. La sindaca Appendino: “È solo becera propaganda”. Forti le polemiche scatenatesila giunta di centrodestra, guidata da Alberto Cirio, in. Galeotta sarebbe l’imminente approvazione di una delibera che si scaglia “le-guida sull’interruzione volontaria … L'articololedell’assessoreproviene da ...

