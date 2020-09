Pd referendum parlamentari, “clima di rissa sottotraccia” nel partito: i Dem uno contro l’altro (Di giovedì 17 settembre 2020) Pd referendum parlamentari, Dem uno contro l’altro? Il partito Democratico trema sempre più, consapevole che dovrà fare i salti mortali per restare in piedi, persino in quelle regioni, come la Toscana, considerate delle storiche roccaforti. Il referendum per il taglio dei parlamentari si presenta come una partita importante, la resa dei conti per la sinistra. Per questa ragione lascia interdetti che il vicesegretario Orlando e il segretario Zingaretti del Pd dicano cose diverse su un tema cruciale quale l’assetto dell’attuale governo. Anche se non dovrebbe stupire nemmeno tanto: su ‘La Stampa’ Carlo Bertini, senza troppi giri di parole, ha parlato del «clima di rissa sottotraccia» e delle «tante mire ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Pd, Dem unol’altro? IlDemocratico trema sempre più, consapevole che dovrà fare i salti mortali per restare in piedi, persino in quelle regioni, come la Toscana, considerate delle storiche roccaforti. Ilper il taglio deisi presenta come una partita importante, la resa dei conti per la sinistra. Per questa ragione lascia interdetti che il vicesegretario Orlando e il segretario Zingaretti del Pd dicano cose diverse su un tema cruciale quale l’assetto dell’attuale governo. Anche se non dovrebbe stupire nemmeno tanto: su ‘La Stampa’ Carlo Bertini, senza troppi giri di parole, ha parlato del «clima disottotraccia» e delle «tante mire ...

Giorgiolaporta : Gli elettori di #centrodestra si stanno esprimendo in queste ore in questo #sondaggio online sul… - diMartedi : #DeGregorio su #Lega: 'Se nel frattempo ci restituisse i 49 mln magari potremmo rinviare il Referendum dato che il… - Mov5Stelle : L’esito del referendum per la riduzione del numero di parlamentari non inciderà sul governo. È una riforma approv… - gjscco : RT @TroianoMassimo1: #Referendum , Di Battista: «Il sistema è a favore del No perché il ritorno alle preferenze potrebbe ostacolare i tenta… - francescocolucc : RT @riccardomagi: Se questa sciagurata riforma dovesse passare avremmo un parlamento in mano a pochi capi partito, ancora più di ora. Un ef… -