Open Arms, migranti si buttano in mare in segno di protesta al largo di Palermo: le immagini (Di giovedì 17 settembre 2020) Settantasei migranti si sono buttati in mare dalla Open Arms, questa mattina, al largo di Palermo, in segno di protesta e nel tentativo di raggiungere la costa. La nave della ong spagnola aveva soccorso 275 migranti ed era in attesa, come hanno scritto, “di istruzioni per lo sbarco, dovendo allo stesso tempo gestire situazioni critiche a bordo”. I 76 sono stati recuperati e riportati sulla nave. Sul posto anche la SeqWatch4 e la Guardia costiera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Settantaseisi sono buttati indalla, questa mattina, aldi, indie nel tentativo di raggiungere la costa. La nave della ong spagnola aveva soccorso 275ed era in attesa, come hanno scritto, “di istruzioni per lo sbarco, dovendo allo stesso tempo gestire situazioni critiche a bordo”. I 76 sono stati recuperati e riportati sulla nave. Sul posto anche la SeqWatch4 e la Guardia costiera. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : ?? ULTIM'ORA Quasi 300 immigrati clandestini portati oggi a Palermo dalla spagnola Open Arms, 76 si sono buttati in… - LegaSalvini : ?? L'OPEN ARMS, RIFIUTATA DA MALTA, SI DIRIGE VERSO L'ITALIA. BASTA!!! - LegaSalvini : ??ULTIM'ORA: OPEN ARMS AL LARGO DI PALERMO CON QUASI 300 CLANDESTINI. BASTA! L'ITALIA NON PUÒ ESSERE IL CAMPO PROF… - annarigel : RT @matteosalvinimi: ?? ULTIM'ORA Quasi 300 immigrati clandestini portati oggi a Palermo dalla spagnola Open Arms, 76 si sono buttati in mar… - Penultimo6 : RT @matteosalvinimi: ?? ULTIM'ORA Quasi 300 immigrati clandestini portati oggi a Palermo dalla spagnola Open Arms, 76 si sono buttati in mar… -