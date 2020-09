Omicidio di Willy | polemiche per il ritardo nei soccorsi Un testimone | «L’ambulanza è arrivata dopo 30 minuti»

Leggi su open.online

(Di giovedì 17 settembre 2020) Una nuova testimonianza accende i riflettori sui presunti ritardi neiMonteiro Duarte, il 21enne ucciso a Colleferro. Unoculare del pestaggio ha dichiarato a Fanpage: «L’ambulanza non arrivava, sarà30 o 35. Sono andato anche con un ragazzo al pronto soccorso per velocizzare il tutto, ma l’unica cosa che hanno fatto è chiamare la sicurezza dell’ospedale per farci uscire. Non vedendo arrivare nessuno abbiamo insistito, anche magari con un modo esagerato, perché sicuramente non stavamo in noi stessi». Già alcuni giorni fa, un articolo de La Stampa aveva sollevato il tema delnei, ma Ares (Azienda Regionale Emergenza Sanitaria ...