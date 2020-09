Meghan Markle con Harry tra le 100 persone più influenti. Ma la Famiglia Reale la snobba (Di giovedì 17 settembre 2020) Meghan Markle e Harry sono stati inseriti nella classifica delle 100 persone più influenti del 2020 secondo il Time, che per la prima volta avrà una versione televisiva. In un video promozionale, pubblicato in anteprima da E! News vengono mostrati i volti di alcuni personaggi inclusi nella lista. Tra questi ci sono anche i Sussex. Quindi Harry e Meghan si troveranno tra star del tennis come Serena Williams, intima amica di Lady Markle, oppure a musicisti come John Legend, tanto per fare alcuni nomi. Insomma la coppia è stata considerata tra le icone, gli artisti, i pionieri e i titani dell’anno. La presenza dei Sussex nella classifica del Time arriva dopo un anno travagliato per i due a seguito della difficile decisione di ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 settembre 2020)sono stati inseriti nella classifica delle 100piùdel 2020 secondo il Time, che per la prima volta avrà una versione televisiva. In un video promozionale, pubblicato in anteprima da E! News vengono mostrati i volti di alcuni personaggi inclusi nella lista. Tra questi ci sono anche i Sussex. Quindisi troveranno tra star del tennis come Serena Williams, intima amica di Lady, oppure a musicisti come John Legend, tanto per fare alcuni nomi. Insomma la coppia è stata considerata tra le icone, gli artisti, i pionieri e i titani dell’anno. La presenza dei Sussex nella classifica del Time arriva dopo un anno travagliato per i due a seguito della difficile decisione di ...

dilei_it : Meghan Markle con Harry tra le 100 persone più influenti. Ma la Famiglia Reale la snobba - IOdonna : Harry e Meghan Markle tra le 100 persone più influenti del 2020 - Profilo3Marco : RT @Corriere: I Reali inglesi e gli auguri per il compleanno di Harry: nelle foto Meghan non c’è mai - Corriere : I Reali inglesi e gli auguri per il compleanno di Harry: nelle foto Meghan non c’è mai - valentinadigrav : RT @Corriere: I Reali inglesi e gli auguri per il compleanno di Harry: nelle foto Meghan non c’è mai -