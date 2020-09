M5s Roma | dalle fronde dei consiglieri comunali alle accuse di hackeraggio | le guerre interne che complicano la corsa della Raggi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 settembre 2020)diche lamentano l’assenza di dialogo. Attivisti che parlando di pagine Facebook “hackerate” e “ripulite”contestazioni.ribelli rimossichat. Municipi in rivolta. Facilitatori e probiviri in azione. Il Movimento 5 Stelle aè una polveriera. E la ricandidatura definita “unilaterale” di Virginiac’entra, ma fino a un certo punto. Un problema per la sindaca, che in vista delle amministrative di giugno dovrà assoldare oltre 400 candidati per le sue liste. Oltre, ovviamente, a garantire alcune delibere di “completamento” del lavoro fatto fin qui, fra cui – la più importante ...