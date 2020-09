Letizia di Spagna, il messaggio segreto nei suoi look di settembre (Di giovedì 17 settembre 2020) Letizia di Spagna è tornata al lavoro da quasi un mese e ha trasformato la sua immagine grazie a una nuova strategia nella scelta dei suoi look. Il cambiamento, rispetto alle mise estive, è evidente e racchiude un significato preciso. Se in agosto la Sovrana ha prediletto abiti bianchi, in cotone e sangallo, molto freschi e leggeri, abbinati quasi sempre a delle scarpe in corda, per gli appuntamenti di settembre che l’hanno vista protagonista ha scelto colori decisamente più scuri, per la precisione la maggior parte dei look erano blu. L’abbiamo vista indossare dei pantaloni navy con bottoni laterali alla marinara, abbinati a una giacca grisaglia e mocassini blu, tutto firmato Hugo Boss, blu anche la clutch di Carolina Herrera. Poi ha riciclato ... Leggi su dilei (Di giovedì 17 settembre 2020)diè tornata al lavoro da quasi un mese e ha trasformato la sua immagine grazie a una nuova strategia nella scelta dei. Il cambiamento, rispetto alle mise estive, è evidente e racchiude un significato preciso. Se in agosto la Sovrana ha prediletto abiti bianchi, in cotone e sangallo, molto freschi e leggeri, abbinati quasi sempre a delle scarpe in corda, per gli appuntamenti diche l’hanno vista protagonista ha scelto colori decisamente più scuri, per la precisione la maggior parte deierano blu. L’abbiamo vista indossare dei pantaloni navy con bottoni laterali alla marinara, abbinati a una giacca grisaglia e mocassini blu, tutto firmato Hugo Boss, blu anche la clutch di Carolina Herrera. Poi ha riciclato ...

