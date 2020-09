Grande Fratello Vip, concorrenti: a quanto ammonterebbe il loro compenso? (Di giovedì 17 settembre 2020) È da poco iniziata la quinta edizione del Grande Fratello Vip e già si ipotizza a quanto ammonterebbe il compenso che i concorrenti ricevono settimanalmente. Infatti, non è un mistero il fatto che i concorrenti percepiscano una somma per la loro partecipazione. Sebbene non ci sia ancora nulla di noto, si iniziano già le teorie … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) È da poco iniziata la quinta edizione delVip e già si ipotizza ailche iricevono settimanalmente. Infatti, non è un mistero il fatto che ipercepiscano una somma per lapartecipazione. Sebbene non ci sia ancora nulla di noto, si iniziano già le teorie … L'articolo

GrandeFratello : Commentate tutti i giorni la diretta di Grande Fratello con l’hashtag #GFVIP! I tweet/meme più belli e divertenti s… - giusmo1 : (Da te, negro bianco, non me lo aspettavo” Fausto Leali a 'Il Grande Fratello Vip': 'Mussolini? Ha fatto tante cose… - GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - XxSmair : RT @universotrash: è durato più il trucco della contessa che flavia vento nella casa del grande fratello #GFVIP - lahijadelpopi : RT @brigitte_gio: Grande fratello, Temptation Island, Uomini e donne.... la potenza di fuoco di Mediaset per contribuire al rincoglioniment… -