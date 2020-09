Grande Fratello Vip 5, Adua Del Vesco e l’anoressia: ‘La gente mi guardava schifata’ (Di giovedì 17 settembre 2020) Da sempre la casa del Grande Fratello è sede di confessioni anche molto delicate circa la vita privata dei protagonisti. Non fa eccezione nemmeno questa edizione Vip, e a pochi giorni dalla partenza della quinta stagione Adua Del Vesco si apre con alcuni coinquilini circa i propri disturbi alimentari, di cui già in passato aveva parlato in tv. Adua Del Vesco parla della malattia Raccontando ad Andrea Zelletta di quanto sia stato importante il suo primo fidanzato, Adua sottolinea la vicinanza che il ragazzo le ha dimostrato quando ha iniziato a soffrire di anoressia: “Io ero orribile, la gente mi guardava per strada schifata perché 30 chili ero solo ossa, non riuscivo nemmeno a camminare. Lui camminava per ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 17 settembre 2020) Da sempre la casa delè sede di confessioni anche molto delicate circa la vita privata dei protagonisti. Non fa eccezione nemmeno questa edizione Vip, e a pochi giorni dalla partenza della quinta stagioneDelsi apre con alcuni coinquilini circa i propri disturbi alimentari, di cui già in passato aveva parlato in tv.Delparla della malattia Raccontando ad Andrea Zelletta di quanto sia stato importante il suo primo fidanzato,sottolinea la vicinanza che il ragazzo le ha dimostrato quando ha iniziato a soffrire di anoressia: “Io ero orribile, lamiper strada schifata perché 30 chili ero solo ossa, non riuscivo nemmeno a camminare. Lui camminava per ...

