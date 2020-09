Gazzetta: a Parma Mertens in panchina. Per Gattuso, lui e Osimhen non possono convivere nel 4-3-3 (Di giovedì 17 settembre 2020) La Gazzetta dello sport affronta il capitolo tattico Mertens. Può convivere con Osimhen? Secondo Gattuso, scrive la Gazza, i due possono convivere nel 4-2-3-1, con Mertens alle spalle del nigeriano. Ma non nel 4-3-3. Nel senso che Dries, a 33 anni, non può essere sacrificato da esterno, con maggiori compiti difensivi. E a chi obietta che col Belgio gioca così, il tecnico spiega che quello è un 4-3-2-1, dove “Ciro” è più a ridosso della punta centrale. La formazione prevede Politano a destra e Insigne a sinistra, mentre salgono le quotazioni di Hirving Lozano («Chucky» è un altro dei nomi più gettonati nella hit gattusiana). Il messicano ha cambiato atteggiamento e sta ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 settembre 2020) Ladello sport affronta il capitolo tattico. Puòcon? Secondo, scrive la Gazza, i duenel 4-2-3-1, conalle spalle del nigeriano. Ma non nel 4-3-3. Nel senso che Dries, a 33 anni, non può essere sacrificato da esterno, con maggiori compiti difensivi. E a chi obietta che col Belgio gioca così, il tecnico spiega che quello è un 4-3-2-1, dove “Ciro” è più a ridosso della punta centrale. La formazione prevede Politano a destra e Insigne a sinistra, mentre salgono le quotazioni di Hirving Lozano («Chucky» è un altro dei nomi più gettonati nella hit gattusiana). Il messicano ha cambiato atteggiamento e sta ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Parma Addio allo storico affilatore Romolo Bertini Gazzetta di Parma Via Longobarda, la nuova guida sul cammino tornato alla vita

La Via Longobarda (o Via Lombarda del Cirone) fu per secoli la naturale direttrice di collegamento tra le valli del Baganza e del Parma con la Lunigiana, valicando il crinale proprio in corrispondenza ...

Regolarizzazioni: a Parma duemila domande

Sono quasi duemila (1.936) le domande di regolarizzazione di lavoro presentate da lavoratori immigrati nella provincia di Parma. La gran parte (1.792) riguardano il lavoro domestico e di assistenza e ...

Calciomercato Juventus, Suarez può restare al Barcellona. Dzeko torna in pole: le ultime notizie

Le ultime notizie del 15 settembre sulle trattative di mercato della Juventus con acquisti e cessioni in diretta. Edin Dzeko al momento è in pole per la caccia all’attaccante, con la situazione che po ...

