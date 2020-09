Feeney | il re dei filantropi che ha regalato 8 miliardi e ora è diventato povero

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 17 settembre 2020) Valeria Robecco Il magnate voleva devolvere tutti i suoi averi prima di morire. L'ha fatto, ora è in bancarotta Chucknella vita aveva un sogno singolare, quello di morire: dopo quarant'anni di beneficenza ci è finalmente riuscito. L'ormai ex miliardario 89enne, co-fondatore del gigante dello shopping negli aeroporti Duty Free Shoppers, aveva accumulato una fortuna, ma viveva una vita monacale e il suo obiettivo era donare tutto sino a che era ancora in vita. E così ha fatto. Per la precisione,ha donato oltre 8di dollari a enti di beneficenza, università e fondazioni in tutto il mondo attraverso la sua Atlantic Philanthropies. Il 14 settembre ha completato la sua missione, firmando i documenti per chiudere la Fondazione con una cerimonia avvenuta su ...