Facebook, Instagram e Whatsapp down: disservizi per milioni di utenti (Di giovedì 17 settembre 2020) Facebook, Instagram e Whatsapp down. Le messaggistiche dirette del social network di Menlo Park sono sotto grande stress per l'enorme mole di videochiamate e messaggi trasmessi e non riescono a gestire il flusso di allegati. In questo momento sono in tanti che su Twitter segnalano malfunzionamenti di Messenger, Instagram e Whatsapp. A essere colpiti i servizi di messaggistica tra utenti che veicolano anche allegati e videochiamate. L'hastag #Whatsappdown evidenzia la portata globale del fenomeno. Sono giorni che Zuckerberg sottolinea lo stress ai cui sono sottoposti i server – rischiano di fondere ha detto il fondatore del più grande social network del mondo – della sua azienda tanto da limitare gli allegati ...

