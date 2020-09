Divieto di licenziamento: stop col nuovo provvedimento. Il caso (Di giovedì 17 settembre 2020) Un intoppo burocratico che ha fatto cadere – almeno temporaneamente – il Divieto di licenziamento per motivi economici, ovvero per giustificato motivo oggettivo, previsto dal decreto Cura Italia dello scorso marzo. Ecco il caso che ha visto coinvolto il Governo in questi giorni e che di fatto avrebbe aperto spiragli a nuovi licenziamenti individuali per motivi economici e alla ripartenza delle procedure avviate in data antecedente il 24 febbraio scorso e finora congelate. Ma vediamo di seguito la vicenda più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sul bonus nido 2020, documenti utili e come si fa domanda, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Divieto di licenziamento: la tutela prorogata dal dl Rilancio Domenica 17 maggio scadeva il ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 settembre 2020) Un intoppo burocratico che ha fatto cadere – almeno temporaneamente – ildiper motivi economici, ovvero per giustificato motivo oggettivo, previsto dal decreto Cura Italia dello scorso marzo. Ecco ilche ha visto coinvolto il Governo in questi giorni e che di fatto avrebbe aperto spiragli a nuovi licenziamenti individuali per motivi economici e alla ripartenza delle procedure avviate in data antecedente il 24 febbraio scorso e finora congelate. Ma vediamo di seguito la vicenda più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più sul bonus nido 2020, documenti utili e come si fa domanda, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google Newsdi: la tutela prorogata dal dl Rilancio Domenica 17 maggio scadeva il ...

