Condannato uno stalker di Taylor Swift | la minacciava di morte e stupro dal 2016

(Di giovedì 17 settembre 2020) Nella giornata di ieri, mercoledì 16 settembre, è statounodi. La sentenza arriva dal tribunale di Nashville dopo 4 anni in cui la popstar chiedeva giustizia. Si tratta di Eric Swarbrick. L’uomo aveva iniziato a perseguitare la voce di Lover dalcon lettere e e-mail che nel tempo assumevano toni sempre più minacciosi e con espliciti riferimenti sessuali. Swarbrick, infatti,la popstar die di. Dalle prime lettere e le email, Swarbrick era arrivato a recarsi personalmente da Austin a Nashville presso la sede della ex etichetta della popstar, la Big Machine per consegnare personalmente le sue missive all’artista. Non trovando l’oggetto della sua ...

marcnever : RT @ASampierdarena: 'I nomi che vi presentiamo oggi sono stati scelti uno a uno, come gli attaccanti di una squadra. Sono le persone più gi… - digitaliano : @ChampagneSoci13 @RaiPortaaPorta @BrunoVespa Becero il tentativo di aiutare il senatore, già condannato, a dribblar… - zakjanus : @violantemente @VittorioSgarbi @stampasgarbi @Adnkronos Non è un problema di chi lo ha votato ma di chi lo contesta… - contigiu : RT @fforzano: Fino a qualche mese fa sarebbe stato inimmaginabile: Salvini contestato a Legnano. Ma se consideriamo che lì si vota perché l… - Giusepp66890796 : RT @fforzano: Fino a qualche mese fa sarebbe stato inimmaginabile: Salvini contestato a Legnano. Ma se consideriamo che lì si vota perché l… -

Ultime Notizie dalla rete : Condannato uno

Il corpo della giocatrice professionista di poker Susie Zhao, dichiarata scomparsa a luglio, è stato ritrovato carbonizzato e con gravi lesioni genitali Susie Zhao, 33enne giocatrice di poker per pro ...17 settembre 2020 Arrestata Dana Lauriola, 38enne portavoce del movimento No Tav e attivista del centro sociale Askatasuna. Agenti Digos si sono presentati alla sua abitazione di Bussoleno, in Val Sus ...Una partita di calcio di Seconda Categoria che rischia di trasformarsi in un dramma. Maggio 2019, secondo tempo di Fornaci-Pontecosi. C’è un calcio di punizione in area e, prima ancora che la palla ve ...