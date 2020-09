Colleferro | Toninelli | ‘abusivi Rdc vanno puniti | Meloni e Salvini strumentali’

(Di giovedì 17 settembre 2020) Roma, 17 set. (Adnkronos) – “Chi ammazza brutalmente un ragazzino indifeso è semplicemente un criminale omicida che va punito con pene esemplari. Non c’entra nulla il Reddito di cittadinanza e chi lo accosta a questi criminali fa solo la solita becera propaganda”. Lo afferma in una nota il senatore del MoVimento Danilo.“Che ci siano dei truffatori che utilizzano abusivamente il Reddito di cittadinanza non significa che la misura non serva – prosegue -. Ci sono milioni di persone che oggi grazie al Reddito di cittadinanza riescono ad arrivare a fine mese. Sarebbe come dire che le pensioni di invaliditàcancellate, perché c’è qualcuno che le percepisce abusivamente. Ai varie ai soloni, che non perdono occasione ...

Danilo Toninelli supera ogni limite. Il grillino, in un intervento datato 8 settembre su Facebook, spara a zero sui giornali di destra inventandosi di ogni. "Non so voi - esordisce in video -, ma per ...Il racconto al magistrato di uno degli arrestati: «Ero lì mentre riempivano quel ragazzo di calci e pugni». Ma gli accusati negano: «Non l'abbiamo toccato, al massimo qualche spintone. Volevamo sedare ...