Calciomercato Spezia, idea Santander per l'attacco (Di giovedì 17 settembre 2020) Calciomercato Spezia, idea Santander per l'attacco: l'operazione potrebbe chiudersi sulla base di 3 milioni di euro Lo Spezia si sta muovendo concretamente per Federico Santander. L'attaccante – si legge sull'edizione odierna de Il Resto del Carlino – potrebbe accettare l'offerta della società ligure. L'operazione si potrebbe chiudere sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 3 milioni di euro, ma il tutto sarebbe legato a diversi bonus direttamente connessi con la permanenza in A del club ligure. Il mercato si infiamma, si muove anche lo Spezia.

DiMarzio : #Calciomercato - #Spezia, in arrivo #Estevez - DiMarzio : #Spezia, sempre più vicino #Agoumè in prestito dall'#Inter - enzolampard : Federico #Santander verso il trasferimento allo #Spezia, operazione in prestito con obbligo di riscatto #calciomercato - micmanigrassi88 : RT @DiMarzio: #Calciomercato - #Spezia, in arrivo #Estevez - BombeDiVlad : ??? #Calciomercato - #Spezia, frenata con l'#AEK per #Verde ?? Si valuta il rilancio: le cifre?? #LBDV… -