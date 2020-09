Bimbo positivo all'asilo senza attendere esito tampone, l'appello: "Siate responsabili" (Di giovedì 17 settembre 2020) Monza, 17 settembre 2020 - "Era stato sottoposto a tampone il 3 settembre scorso e, nonostante questo, nei giorni 7, 8 e 9 settembre ha continuato a frequentare la scuola" . Il caso di un Bimbo poi ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 17 settembre 2020) Monza, 17 settembre 2020 - "Era stato sottoposto ail 3 settembre scorso e, nonostante questo, nei giorni 7, 8 e 9 settembre ha continuato a frequentare la scuola" . Il caso di unpoi ...

fattoquotidiano : Brianza, bimbo fa il tampone e viene mandato a scuola prima dell’esito. Poi risulta positivo: classe e insegnanti i… - SkyTG24 : Coronavirus, in Brianza bimbo fa tampone e va a scuola prima di sapere l'esito: positivo - rtl1025 : ?? Aveva fatto il tampone il 3 settembre e il 7, l'8 e il 9 settembre è andato a scuola, finché la famiglia, il 9, h… - LucaSucci : RT @valy_s: #scuola A #Novara un bimbo della materna è risultato positivo.. scattata la quarantena per i suoi compagni che faranno il test.… - Deborah97527544 : RT @valy_s: #scuola A #Novara un bimbo della materna è risultato positivo.. scattata la quarantena per i suoi compagni che faranno il test.… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo positivo Covid-19, bimbo positivo a Novara, compagni e maestre in quarantena Orizzonte Scuola Brianza, bambino fa tampone e va all’asilo prima dell’esito: positivo. Classe e famiglie in quarantena

Una famiglia di Cesano Maderno (Monza Brianza) ha accompagnato il figlio all’asilo nonostante il bambino fosse in attesa del risultato del tampone per il Coronavirus. Il piccolo è poi risultato positi ...

Coronavirus, contagiata famiglia di Avellino: c’è pure un bimbo di 2 anni

Una famiglia di Avellino composta da tre persone è risultata positiva al Coronavirus. Svelate le identità dei nuovi contagiati, cinque quelli di ieri, tre del capoluogo, due residenti a Moschiano. Il ...

Contagiati dopo una festa: positivo anche un bimbo di 28 giorni

C'è anche un bambino di 28 giorni tra i colpiti dal Covid a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. Contagiati anche i parenti del piccolo, che hanno partecipato a un 18esimo compleanno e sono ris ...

Una famiglia di Cesano Maderno (Monza Brianza) ha accompagnato il figlio all’asilo nonostante il bambino fosse in attesa del risultato del tampone per il Coronavirus. Il piccolo è poi risultato positi ...Una famiglia di Avellino composta da tre persone è risultata positiva al Coronavirus. Svelate le identità dei nuovi contagiati, cinque quelli di ieri, tre del capoluogo, due residenti a Moschiano. Il ...C'è anche un bambino di 28 giorni tra i colpiti dal Covid a San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. Contagiati anche i parenti del piccolo, che hanno partecipato a un 18esimo compleanno e sono ris ...