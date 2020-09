Al via le riprese di Valeria 2, trama e cast della seconda stagione con una novità significativa (Di giovedì 17 settembre 2020) Nonostante l’accoglienza non proprio entusiasta riservata alla prima stagione, soprattutto da parte degli appassionati dei romanzi da cui la serie è tratta, Valeria 2 arriverà presto su Netflix: la piattaforma ha annunciato che stanno per iniziare a Madrid le riprese della seconda stagione dell’adattamento televisivo della saga di Elísabet Benavent. La serie prodotta da Plano a Plano torna in produzione nei prossimi giorni con l’obiettivo di consegnare al servizio streaming in nuovi episodi nel 2021. Confermato il cast della prima stagione (qui la nostra recensione), la vera novità di Valeria 2 sta nel maggiore coinvolgimento nel progetto di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Nonostante l’accoglienza non proprio entusiasta riservata alla prima, soprattutto da parte degli appassionati dei romanzi da cui la serie è tratta,2 arriverà presto su Netflix: la piattaforma ha annunciato che stanno per iniziare a Madrid ledell’adattamento televisivosaga di Elísabet Benavent. La serie prodotta da Plano a Plano torna in produzione nei prossimi giorni con l’obiettivo di consegnare al servizio streaming in nuovi episodi nel 2021. Confermato ilprima(qui la nostra recensione), la vera novità di2 sta nel maggiore coinvolgimento nel progetto di ...

Ultime Notizie dalla rete : via riprese Come un gatto in tangenziale: al via le riprese del sequel Sky Tg24 Norme anti covid, vigili in azioneA Bari 12 sanzioni per assembramenti

Quattro sanzioni per mancato rispetto delle norme anti Covid sono state inflitte dalla Polizia locale di Bari in un circolo ricreativo aperto, in via Zuppetta, nel quartiere Umbertino. All'interno var ...

Speciale scuola: a Cagliari verso ripresa lezioni il 22 settembre, il Comune, "sforzo immane da parte di tutti"

Cagliari, 17 set 15:30 - (Agenzia Nova) - "Uno sforzo immane di tutto il personale, dirigenti e docenti in prima linea". Così l'assessore alla Pubblica istruzione del comune di Cagliari, Rita Dedola h ...

Claudia Schiffer innamorata di Torino: “Una delle più belle location per i film”

L’attrice sta girando “Kingsman-The Outfit”, terzo episodio di una saga che nei precedenti capitoli ha incassato 800 milioni di dollari in tutto il mondo TORINO. Claudia Schiffer è ancora innamorata d ...

