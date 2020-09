Adjapong e Asencio sono i nomi nuovi per il Lecce (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Lecce vuole tornare subito in Serie A ma, per farlo, dovrà regalare ad Eugenio Corini, tecnico scelto per tentare la salita subitanea in massima serie, nuove pedine per affrontare al meglio il campionato, quest’anno davvero molto competitivo, di Serie B. In questo senso, le ultime notizie di calciomercato vorrebbero i salentini vicini all’acquisto di Claud Adjapong e Raul Asencio. Un doppio colpo dalla massima serie per respirare aria d’alta classifica nella prossima, imminente, stagione. Adjapong vicino al Lecce (Getty Images)Adjapong e Asencio: scatto Lecce Pantaleo Corvino è pronto a movimentare, ulteriormente, il calciomercato del suo Lecce. Secondo quando riportato da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 settembre 2020) Ilvuole tornare subito in Serie A ma, per farlo, dovrà regalare ad Eugenio Corini, tecnico scelto per tentare la salita subitanea in massima serie, nuove pedine per affrontare al meglio il campionato, quest’anno davvero molto competitivo, di Serie B. In questo senso, le ultime notizie di calciomercato vorrebbero i salentini vicini all’acquisto di Claude Raul. Un doppio colpo dalla massima serie per respirare aria d’alta classifica nella prossima, imminente, stagione.vicino al(Getty Images): scattoPantaleo Corvino è pronto a movimentare, ulteriormente, il calciomercato del suo. Secondo quando riportato da ...

zazoomblog : Adjapong e Asencio sono i nomi nuovi per il Lecce - #Adjapong #Asencio #nuovi #Lecce - beatone__ : #Lecce in arrivo #Corbo dal #Bologna in prestito con diritto di riscatto,#Hestad,esterno norvegese oggi ultima part… - lecce_ultras : #Lecce in arrivo #Corbo dal #Bologna in prestito con diritto di riscatto,#Hestad,esterno norvegese oggi ultima part… - TUTTOB1 : Lecce, obiettivo Adjapong. Trattativa avviata per Asencio -