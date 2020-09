About an album: Nuda di Annalisa (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuda è il nuovo album di Annalisa che uscirà il 18 settembre. Il disco era già pronto a marzo ma Annalisa ha voluto riprenderlo in mano per riuscire a renderlo uno specchio di quello che lei è e di quello che ha vissuto. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) Nuda è il nuovo album di Annalisa che uscirà il 18 settembre. Il disco era già pronto a marzo ma Annalisa ha voluto riprenderlo in mano per riuscire a renderlo uno specchio di quello che lei è e di quello che ha vissuto.

about_merymery : Prendimi per come sono oppure no Perché mi hanno sempre lasciato giù a metà strada Se mi guardo indietro vedo resti… - about__chiaraa : RT @claud09808513: sul serio continuo a non capire tutte ste critiche riguardo a Riki Marcuzzo, nell'ultimo album ci sono diverse canzoni b… - about_rosalbaa : Comeback più uscita del nuovo album ad autunno e pensare che ieri ho acquistato Fantasia X su Amazon ?????? #?????… - channieseyes : RT @gleescovers: comunque davvero in life un repackage che supera in vendite l'album di partenza says a lot about growth - B4NGTANSHIT : the tortoise and the hare ; letteralmente il mio stile, ha un sacco di parti rap e mi piace come la loro voce si ad… -

Ultime Notizie dalla rete : About album About an album: Nuda di Annalisa Vanity Fair.it BMG firma i Nomadi. Un nuovo album nel 2021 dà il via a una collaborazione a lungo termine

I Nomadi, la storica band italiana fondata nel 1963 da Augusto Daolio e Beppe Carletti, che continua a portarne alta la bandiera e divulgarne il messaggio, firmano con BMG. L’accordo si articola fra d ...

Sanremo, Geddo e Ripepi presentano i loro ultimi dischi al Club Tenco

Sanremo. Domenica 27 settembre alle ore 18 presso il Club Tenco a Sanremo in piazza Cesare Battisti, avrà luogo la presentazione ufficiale dei dischi di Geddo e Ripepi due cantautori liguri, nel pien ...

Nomadi verso il sessantennale: la firma con BMG e il nuovo album

Nuovo contratto discografico e nuovo album nel 2021 per i Nomadi, che entrano a far parte del roster di BMG. L'accordo siglato dalla band capitanata da Beppe Carletti con l'etichetta si articola fra d ...

I Nomadi, la storica band italiana fondata nel 1963 da Augusto Daolio e Beppe Carletti, che continua a portarne alta la bandiera e divulgarne il messaggio, firmano con BMG. L’accordo si articola fra d ...Sanremo. Domenica 27 settembre alle ore 18 presso il Club Tenco a Sanremo in piazza Cesare Battisti, avrà luogo la presentazione ufficiale dei dischi di Geddo e Ripepi due cantautori liguri, nel pien ...Nuovo contratto discografico e nuovo album nel 2021 per i Nomadi, che entrano a far parte del roster di BMG. L'accordo siglato dalla band capitanata da Beppe Carletti con l'etichetta si articola fra d ...