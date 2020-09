Xbox Series X e l'inutilità di Halo Infinite al lancio? 'Non ci affidiamo a esclusive gigantesche per spingere le console' (Di mercoledì 16 settembre 2020) "I contenuti first-party sono molto importanti per il nostro futuro. Sono importanti per le nostre piattaforme hardware, importanti per elementi come il Game Pass e in generale per la nostra strategia in Microsoft. So che sviluppare esclusive first-party è qualcosa che i nostri fan vogliono". Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, l'1 luglio."Avere Halo Infinite al lancio sarebbe stato incredibile ma non ci affidiamo a titoli esclusivi giganteschi per spingere l'adozione delle nostre console. I nostri giocatori avranno a disposizione migliaia di titoli provenienti da quattro generazioni Xbox a cui potranno giocare il giorno del lancio". Cindy Walker, portavoce di Xbox, 15 settembre.Ovviamente non ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) "I contenuti first-party sono molto importanti per il nostro futuro. Sono importanti per le nostre piattaforme hardware, importanti per elementi come il Game Pass e in generale per la nostra strategia in Microsoft. So che svilupparefirst-party è qualcosa che i nostri fan vogliono". Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, l'1 luglio."Averealsarebbe stato incredibile ma non cia titoli esclusivi giganteschi perl'adozione delle nostre. I nostri giocatori avranno a disposizione migliaia di titoli provenienti da quattro generazionia cui potranno giocare il giorno del". Cindy Walker, portavoce di, 15 settembre.Ovviamente non ...

