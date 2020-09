Vice Direttore Gds: "Napoli? Lo vedo subito dopo Juventus e Inter" (Di mercoledì 16 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" è Intervenuto Andrea Di Caro, Vice Direttore de La Gazzetta dello Sport. 'Playoff nei campionati europei? Strategie per ridare suspance, ormai nei maggiori tornei Internazionali ci sono sempre le stesse squadre a vincere. Al tempo stesso è una cosa un ... Leggi su 100x100napoli (Di mercoledì 16 settembre 2020) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" èvenuto Andrea Di Caro,de La Gazzetta dello Sport. 'Playoff nei campionati europei? Strategie per ridare suspance, ormai nei maggiori torneinazionali ci sono sempre le stesse squadre a vincere. Al tempo stesso è una cosa un ...

100x100Napoli : Le parole del vice direttore della Gazzetta dello Sport - PadovanFlavio : Banca Popolare di Bari ha un nuovo direttore generale. È Giampiero #Bergami, fino allo scorso agosto vice direttore… - GiacomoPiazza5 : @Duttale @ArturoMinervini Ma la smetti Aurè? Lui è vice direttore addirittura di Tuttonapoli, tu chi cazzo sei per attaccarlo? - Duttale : @ArturoMinervini non merito nessuna attenzione e non cerco attenzioni da vicedirettori ossessionati dalla juve ! ho… - USBVVFnazionale : DICHIARAZIONE DELLO STATO DI AGITAZIONE USB VVF SIRACUSA: Al Capo Dipartimento SPDCVVF Prefetto Dott. Salvatore M… -