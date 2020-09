Traffico Roma del 16-09-2020 ore 18:30 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi Traffico sostenuto sulle principali vie consolari in uscita dalla città in particolare al nord code sulla Cassia da via dei Due Ponti a via di Grottarossa è sulla Salaria dalla tangenziale fino all’aeroporto dell’Urbe proprio sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti e code da Corso Francia via della Moschea poi all’altezza della lampada ingresso per la Roma L’Aquila è ancora da San Lorenzo sino a viale Castrense rallentamenti anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico dalla Salaria fino a via dei Campi Sportivi sulla raccordo in carreggiata interna Si procede a rilento dalla Flaminia castelgiubileo e poi ancora dalla centrale del latte alla Prenestina in carreggiata esterna code a ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 16 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisisostenuto sulle principali vie consolari in uscita dalla città in particolare al nord code sulla Cassia da via dei Due Ponti a via di Grottarossa è sulla Salaria dalla tangenziale fino all’aeroporto dell’Urbe proprio sulla tangenziale verso San Giovanni rallentamenti e code da Corso Francia via della Moschea poi all’altezza della lampada ingresso per laL’Aquila è ancora da San Lorenzo sino a viale Castrense rallentamenti anche in direzione opposta verso lo stadio Olimpico dalla Salaria fino a via dei Campi Sportivi sulla raccordo in carreggiata interna Si procede a rilento dalla Flaminia castelgiubileo e poi ancora dalla centrale del latte alla Prenestina in carreggiata esterna code a ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 16-09-2020 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio…

