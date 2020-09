Taylor Mega presenta il suo libro in shorts: bellezza unica-VIDEO (Di mercoledì 16 settembre 2020) Taylor Mega a Milano si ferma davanti a una vetrina di una libreria e si vede il suo libro appena uscito, la modella appare super sexy in shorts e top Visualizza questo post su Instagram Il mio libro da oggi è fuori in tutte le librerie!! Sono emozionata e felicissima e lo si … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 16 settembre 2020)a Milano si ferma davanti a una vetrina di una libreria e si vede il suoappena uscito, la modella appare super sexy ine top Visualizza questo post su Instagram Il mioda oggi è fuori in tutte le librerie!! Sono emozionata e felicissima e lo si … L'articolo proviene da YesLife.it.

lamenteastratta : Taylor Mega ha pubblicato il suo primo libro e come descrizione al video ha scritto faccie con la 'i'che persino il… - llunijasanto : Sono entrato in una libreria. C’era un libro di Taylor Mega. Sono uscito - stefanodonno75 : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: Taylor Mega, l'errore di grammatica nel post per promuovere il suo li… - JioH501 : Ma in che senso Taylor Mega ha pubblicato un libro? - enneaccaquattro : TAYLOR MEGA PUBBLICA UN LIBRO E SCRIVE FACCIE SU INSTAGRAM -