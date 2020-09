Studentesse con la gonna e studenti con la cravatta: polemica per le regole di una scuola del Brindisino. Fratoianni: “Idea retrograda” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Uniforme obbligatoria per tornare a scuola, pantaloni e cravatta per gli studenti, gonna e collant per le Studentesse. Suscita polemiche la decisione di una preside di Francavilla Fontana (Brindisi), Adelaide D’Amelia, che dirige l’istituto “De Amicis – San Francesco”, comprensivo di scuola elementare e media: le uniformi imposte agli alunni, secondo molte famiglie, alimentano gli stereotipi di genere. I genitori hanno protestato e hanno scritto alla dirigente per chiederle di tornare sui suoi passi. A destare contrarietà ci sono i costi – 35 euro per ogni completo – e la scomodità degli indumenti scelti. Ma soprattutto la scelta di imporre differenze di genere tramite regole sull’abbigliamento e alimentare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Uniforme obbligatoria per tornare a, pantaloni eper glie collant per le. Suscita polemiche la decisione di una preside di Francavilla Fontana (Brindisi), Adelaide D’Amelia, che dirige l’istituto “De Amicis – San Francesco”, comprensivo dielementare e media: le uniformi imposte agli alunni, secondo molte famiglie, alimentano gli stereotipi di genere. I genitori hanno protestato e hanno scritto alla dirigente per chiederle di tornare sui suoi passi. A destare contrarietà ci sono i costi – 35 euro per ogni completo – e la scomodità degli indumenti scelti. Ma soprattutto la scelta di imporre differenze di genere tramitesull’abbigliamento e alimentare ...

