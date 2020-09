Spezia, dall'Estudiantes in arrivo il regista Estevez (Di mercoledì 16 settembre 2020) LA Spezia - E' scatenato sul mercato lo Spezia del neo ds Meluso che si prepara al fischio d'inizio della serie A con tante novità. Sarebbe in dirittura d'arrivo la trattativa per il centrocampista ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 16 settembre 2020) LA- E' scatenato sul mercato lodel neo ds Meluso che si prepara al fischio d'inizio della serie A con tante novità. Sarebbe in dirittura d'la trattativa per il centrocampista ...

Ultime Notizie dalla rete : Spezia dall Spezia, dall'Estudiantes in arrivo il regista Estevez Corriere dello Sport SPAL: AAA cercasi portiere. I nomi

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Spal cerca un portiere e ha messo due nomi nel mirino. Alla dirigenza biancazzurra piacciono Simone Colombi del Parma e Simone Scuffet, estremo difensore dell' ...

Niero (PD): “L’outdoor come nuova industria del turismo. Vogliamo incentivarlo con azioni mirate”

Regole a tutela di utenti e proprietari dei terreni, burocrazia più snella ed efficiente e creazione di nuove figure professionali le proposte del candidato dem alle prossime regionali "L’outdoor può ...

Quattro arrivi all'Arzachena. Il portiere Pisu al La Palma

Nuovi rinforzi per l'Arzachena (Serie D). La società smeraldina ha tesserato Pietro Lanzi, Rashed Al-Tumi, Samuel Bachini e Alessandro Rossi. L'esterno offensivo Lanzi (classe 2002) arriva in prestito ...

