Serie D | ecco tutti i nove gironi con al via grandi piazze

Dopo una estate infuocata tra ricorsi, calcioscommesse e rinunce, finalmente la Serie D 2020/2021 ha preso forma: il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la composizione dei gironi del campionato, al via domenica 27 settembre con la prima giornata. La massima serie dilettantistica partirà col format a 166 squadre divise in 7 raggruppamenti da diciotto e 2 da venti (A e C). I calendari saranno presentati sabato 19 alle ore 14 in diretta sulla pagina Facebook della Lega Nazionale Dilettanti.