(Di mercoledì 16 settembre 2020) “dal suo;”. Queste le parole dell’attore romanosui suoi social, dando annuncio del ritorno a casa dell’amato. Nelle scorse ore, il comico aveva lanciato un appello per ritrovare l’animale.“Amici, avevosulla spalla ma si; staccata la pettorina ed; volato via.; stato avvistato su un terrazzo da dove, però,; volato via di nuovo. La zona; quella di Ostia Lido tra Viale Stiepovich e Via delle Azzorre”, aveva scritto. Aggiungendo: “Se lo avvistate, vi supplico, comunicatelo”.Nelle scorse settimane l’altro ...

kikkiar : RT @HuffPostItalia: Ritrovato il pappagallo di Enzo Salvi: 'Jerry è tornato dal suo papà' - GPiziarte : 'Jerry è tornato dal suo papà': ritrovato il pappagallo di Enzo Salvi - HuffPostItalia : Ritrovato il pappagallo di Enzo Salvi: 'Jerry è tornato dal suo papà' - umbriaOn : Perugia, ritrovato il pappagallo scomparso: il video del recupero -

Ultime Notizie dalla rete : Ritrovato pappagallo

L'HuffPost

Jerry è tornato a casa. L'amatissimo pappagallo di Enzo Salvi, il noto attore romano meglio conosciuto come "er cipolla", aveva lanciato un appello disperato sui social per ritrovarlo. "Amici - aveva ...grazie a voi 8 anni fa ho ritrovato il pappagallo scappato. https://www.ragusanews.com/2012/07/12/lettere-in-redazione/ho-perso-il-pappagallo/27635 E' stata una storia a buon fine e vi sono enormement ...E’ volato via dal terrazzo di un attico alla stazione e non è più tornato, facendo scattare subito la mobilitazione per poterlo ritrovare. "Per favore, aiutateci a riportare a casa sano e salvo il mio ...