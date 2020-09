PS5: secondo un rivenditore francese i pre-order saranno disponibili già da oggi (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sappiamo che Sony questa sera terrà una diretta dedicata a PlayStation 5 dove, presumibilmente, annuncerà prezzo e data di uscita della sua console. Ad ogni modo in queste ore emergono nuovi rumor, questa volta sotto forma di cartonato, che indicano l'attivazione dei pre-order già nella giornata di oggi.Come riportato dal sito francese Frandroid, Fnac, una catena francese di negozi di elettronica, ha messo una sagoma di cartone in cui si afferma che PS5 sarà disponibile per il preordine a un certo punto in giornata. Per quanto ne sappiamo, i clienti non sono in grado di preordinare la console dal rivenditore in questo momento.Ad ogni modo, stando alla foto che potete visionare in calce all'articolo, l'annuncio dei preordini potrebbe essere svelato proprio durante la diretta ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sappiamo che Sony questa sera terrà una diretta dedicata a PlayStation 5 dove, presumibilmente, annuncerà prezzo e data di uscita della sua console. Ad ogni modo in queste ore emergono nuovi rumor, questa volta sotto forma di cartonato, che indicano l'attivazione dei pre-già nella giornata di.Come riportato dal sitoFrandroid, Fnac, una catenadi negozi di elettronica, ha messo una sagoma di cartone in cui si afferma che PS5 sarà disponibile per il preordine a un certo punto in giornata. Per quanto ne sappiamo, i clienti non sono in grado di preordinare la console dalin questo momento.Ad ogni modo, stando alla foto che potete visionare in calce all'articolo, l'annuncio dei preordini potrebbe essere svelato proprio durante la diretta ...

