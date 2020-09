Patrizia De Blanck | al GF Vip 2020 subito tra strip e litigi (Di mercoledì 16 settembre 2020) La contessa Patrizia De Blanck monopolizza subito l’attenzione al GF Vip 2020. La nobildonna è protagonista con atteggiamenti sopra le righe. Al GF Vip 2020 – è il caso di dirlo – cominciamo proprio bene. La contessa Patrizia De Blank ha rubato la scena risultando la protagonista assoluta con i suoi modi di fare e … L'articolo Patrizia De Blanck al GF Vip 2020 subito tra strip e litigi è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 16 settembre 2020) La contessaDemonopolizzal’attenzione al GF Vip. La nobildonna è protagonista con atteggiamenti sopra le righe. Al GF Vip– è il caso di dirlo – cominciamo proprio bene. La contessaDe Blank ha rubato la scena risultando la protagonista assoluta con i suoi modi di fare e … L'articoloDeal GF Viptraè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

trash_italiano : Signori autori, io per la prima puntata avrei rinchiuso insieme Patrizia De Blanck e Denis Dosio. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP: Patrizia De Blanck si spoglia in diretta davanti alle telecamere durante il collegamento con #Pomeriggio5 [… - trash_italiano : La risata di Patrizia De Blanck è ora un meme vocale sull'APP Trash Italiano ?? #GFVIP - Hellentin : Patrizia De Blanck totally mia madre quando la chiamavo disperato dopo essermi trasferito a Milano da qualche giorn… - irene_dilo : RT @Giuseppealesi: #GrandeFratelloVip in 24 ore: -Zorzi con la febbre e scatta il panico. -Fausto Leali elogia Mussolini. -Patrizia de… -