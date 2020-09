Ora vogliono spostare il processo sui 'Demoni' di Bibbiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Costanza Tosi A un mese e mezzo dalla data fissata per l’udienza preliminare gli avvocati di una delle principali indagate nell'inchiesta sui bambini di Bibbiano chiedono che il processo venga spostato da Reggio Emilia Ora Federica Anghinolfi si sente presa di mira. La principale indagata dell’inchiesta sui bambini di Bibbiano vuole tutelarsi dai pregiudizi, e punta il dito verso la provincia in cui tutto è cominciato: Reggio Emilia. Era arrivata qualche mese fa la notizia che il 30 ottobre si sarebbe svolta l’udienza preliminare per decidere in merito al rinvio a giudizio dei 24 imputati nell’inchiesta “Angeli e Demoni” sugli affidi illeciti condotta dal procuratore Valentina Salvi. E oggi l’indagata numero uno pretende di spostarla altrove. Il tribunale di ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 16 settembre 2020) Costanza Tosi A un mese e mezzo dalla data fissata per l’udienza preliminare gli avvocati di una delle principali indagate nell'inchiesta sui bambini dichiedono che ilvenga spostato da Reggio Emilia Ora Federica Anghinolfi si sente presa di mira. La principale indagata dell’inchiesta sui bambini divuole tutelarsi dai pregiudizi, e punta il dito verso la provincia in cui tutto è cominciato: Reggio Emilia. Era arrivata qualche mese fa la notizia che il 30 ottobre si sarebbe svolta l’udienza preliminare per decidere in merito al rinvio a giudizio dei 24 imputati nell’inchiesta “Angeli e” sugli affidi illeciti condotta dal procuratore Valentina Salvi. E oggi l’indagata numero uno pretende di spostarla altrove. Il tribunale di ...

Mov5Stelle : 'La vittoria del sì sarebbe la vittoria di tutti i cittadini che da 40 anni vogliono questa riforma. Ora tocca a lo… - LFerraraM5S : Presidente @vonderleyen , i tempi sono ora il nemico della ripresa. Faccia in modo che avvenga rapidamente e che i… - NicolaPorro : A sinistra brillano per tweet feroci, ma ora i giornaloni si scandalizzano per il #Gervasoni… - SimoneCampanel8 : RT @Mov5Stelle: 'La vittoria del sì sarebbe la vittoria di tutti i cittadini che da 40 anni vogliono questa riforma. Ora tocca a loro scegl… - marcellinosar : RT @Mov5Stelle: 'La vittoria del sì sarebbe la vittoria di tutti i cittadini che da 40 anni vogliono questa riforma. Ora tocca a loro scegl… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora vogliono Ora vogliono spostare il processo sui 'Demoni' di Bibbiano ilGiornale.it AppleCare+ raddoppia: ora copre 2 riparazioni ogni 12 mesi

non è un problema di ingegnerizzazione... quando un danno è troppo grave da diventare antieconomico (soprattutto per loro che speculano sui ricambi) per essere riparato, non si ripara più, o si butta ...

Sorpresa, c’è “voglia di scuola”: gli insegnanti “fragili” sono molto meno del previsto

ROMA. Fragili ma determinati a non lasciare la cattedra. Anche a costo di passare in aula ore senza abbassare mai la mascherina e di consumarsi le mani con l’amuchina. Sono gli insegnanti che smentend ...

Rider, ecco il primo Contratto Collettivo: 10 euro all’ora

Quello firmato da Assodelivery e dal sindacato Ugl è il primo contratto collettivo nazionale d’Europa dedicato alla categoria dei fattorini del food delivery: paga oraria minima ma anche indennità per ...

non è un problema di ingegnerizzazione... quando un danno è troppo grave da diventare antieconomico (soprattutto per loro che speculano sui ricambi) per essere riparato, non si ripara più, o si butta ...ROMA. Fragili ma determinati a non lasciare la cattedra. Anche a costo di passare in aula ore senza abbassare mai la mascherina e di consumarsi le mani con l’amuchina. Sono gli insegnanti che smentend ...Quello firmato da Assodelivery e dal sindacato Ugl è il primo contratto collettivo nazionale d’Europa dedicato alla categoria dei fattorini del food delivery: paga oraria minima ma anche indennità per ...