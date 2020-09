Napoli, Luca Palmiero tra i più in forma del ritiro: potrebbe restare in rosa (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiLuca Palmiero, centrocampista di 24 anni di proprietà del Napoli, è stato uno dei tanti calciatori azzurri a partecipare al ritiro di Castel di Sangro dopo il rientro da altre esperienze. Lo scugnizzo nativo di Mugnano infatti viene da un’annata in prestito con la maglia del Pescara, in Serie B, dove ha raccolto 22 presenze ed un gol. Per Palmiero, che il Napoli ha acquistato nel 2015 dal Marano Calcio, si potrebbero aprire le porte della prima squadra. Il classe 1996 infatti è stato uno dei calciatori che si sono fatto notare maggiormente in positivo nel corso del ritiro in Abruzzo. Motivo per cui il club partenopeo avrebbe chiesto al suo agente di aspettare almeno 10 giorni per decidere il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti, centrocampista di 24 anni di proprietà del, è stato uno dei tanti calciatori azzurri a partecipare aldi Castel di Sangro dopo il rientro da altre esperienze. Lo scugnizzo nativo di Mugnano infatti viene da un’annata in prestito con la maglia del Pescara, in Serie B, dove ha raccolto 22 presenze ed un gol. Per, che ilha acquistato nel 2015 dal Marano Calcio, siro aprire le porte della prima squadra. Il classe 1996 infatti è stato uno dei calciatori che si sono fatto notare maggiormente in positivo nel corso delin Abruzzo. Motivo per cui il club partenopeo avrebbe chiesto al suo agente di aspettare almeno 10 giorni per decidere il ...

