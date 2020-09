Name That Tune: Enrico Papi fa di Sarabanda un minestrone di format tv (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo la cancellazione dovuta al covid e l’hype creato dal conduttore nel corso del suo Guess My Age, è finalmente andata in onda la prima puntata di Name That Tune – Indovina la Canzone: il nuovo game show musicale nato dalle ceneri del celebre Sarabanda, il programma cult di Italia Uno. Lo show di TV8, però, ha davvero ben poco dello storico Sarabanda: ora è una gara fra due squadre VIP che si contendono jolly e punteggi nel tentativo di conquistare la vittoria finale. Non ci sono montepremi in palio e neanche la sana competizione che mette pepe al gioco. Tutte queste novità sono un bene o un male? Ognuno può farsi la propria opinione. Quello che stona, però, è che molte delle varie manche di gioco sono “ispirate” a tanti altri ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 16 settembre 2020) Dopo la cancellazione dovuta al covid e l’hype creato dal conduttore nel corso del suo Guess My Age, è finalmente andata in onda la prima puntata di– Indovina la Canzone: il nuovo game show musicale nato dalle ceneri del celebre, il programma cult di Italia Uno. Lo show di TV8, però, ha davvero ben poco dello storico: ora è una gara fra due squadre VIP che si contendono jolly e punteggi nel tentativo di conquistare la vittoria finale. Non ci sono montepremi in palio e neanche la sana competizione che mette pepe al gioco. Tutte queste novità sono un bene o un male? Ognuno può farsi la propria opinione. Quello che stona, però, è che molte delle varie manche di gioco sono “ispirate” a tanti altri ...

