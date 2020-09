Meteo: in arrivo piogge e temperature più fredde entro fine mese (Di mercoledì 16 settembre 2020) Da previsioni Meteo secondo il sistema americano GFS, entro fine mese previsto arrivo di piogge e temperature più fredde Nonostante l’estate ci stia regalando magnifiche giornate di sole e purtroppo anche di caldo intenso, con temperature sopra la media stagionale, entro la fine di questo mese la situazione Meteo sembra sia destinata a cambiare definitivamente, lasciandoci solo un ricordo di questa estate 2020. Secondo le stime effettuate dai Meteorologi in base al sistema americano GFS, entro la fine del mese è previsto l’arrivo di piogge, ... Leggi su zon (Di mercoledì 16 settembre 2020) Da previsionisecondo il sistema americano GFS,previstodipiùNonostante l’estate ci stia regalando magnifiche giornate di sole e purtroppo anche di caldo intenso, consopra la media stagionale,ladi questola situazionesembra sia destinata a cambiare definitivamente, lasciandoci solo un ricordo di questa estate 2020. Secondo le stime effettuate dairologi in base al sistema americano GFS,ladelè previsto l’di, ...

fanpage : Un raro fenomeno meteorologico riguarderà l’Italia nelle prossime ore. - DPCgov : ???? #allertaARANCIONE, giovedì #17settembre, su settori di Calabria e Sicilia. ???? #allertaGIALLA su parte della Pugl… - Agenzia_Ansa : Allerta #meteo, in arrivo piogge al sud #maltempo #ANSA - bresciameteo : Cielo nuvoloso in arrivo a #Brescia (23°C) #meteo - tempostretto : Un nuovo articolo: (Reggio Calabria, allerta meteo livello Arancione per l'arrivo di un Ciclone Tropicale sul mar J… -